O ilde denize girecekler dikkat: Valilikten hayati uyarı

Samsun Valiliği, denizdeki dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulabileceğini ve çeken akıntı olabileceğine dikkat çekerek, denize girilmemesi konusunda vatandaşlara önemli uyarıda bulundu.

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O ilde denize girecekler dikkat: Valilikten hayati uyarı

Meteoroloji ve Sahil Güvenlik verilerine göre, Samsun'daki sahillerin tamamında dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşmasının bekleniyor. Samsun Valiliği, "Bugün dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulabileceği, bu durumun çeken akıntıyı artırıcı yönde etki yapacağı beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur" açıklamasını yaptı.

Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi uyarısında bulundu.

ÇEKEN AKINTIYA DİKKAT!

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre, Samsun'daki sahillerin tamamında dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, "Bugün dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulabileceği, bu durumun çeken akıntıyı artırıcı yönde etki yapacağı beklendiğinden, muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesini önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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