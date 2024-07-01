İçlerinde lisanslı sporcular da var: Yasadışı bahis operasyonunda 71 gözaltı!

Mersin merkezli 18 ilde düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda, aralarında bir antrenör ve 24 lisanslı sporcunun da bulunduğu 71 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan sanal devriye çalışması neticesinde, suç işlemek için örgüt kurmak, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları kanunlarını ihlal edip haksız kazanç sağlayarak devleti zarara uğrattıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, özel harekat ekipleri ve drone desteğiyle Mersin merkezli İstanbul, İzmir, Antalya ve Bursa gibi illerinde aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Mersin'de 46, diğer illerde 25 olmak üzere 71 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında 1 antrenör ile 24 lisanslı sporcunun da olduğu öğrenildi.

Şüpheliler ait adreslerde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 75 bin lira para, 71 cep telefonu, 61 sim kart, 4 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda dijital materyaller ile farklı bankalardan alınma banka kartları ele geçirildi.

Kaynak: İHA