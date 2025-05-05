Çarşamba’da Kırçan Sezonu Başladı: Yeşil Altın Sofralarda

Samsun’un Çarşamba ilçesinde ilkbaharla birlikte kırçan toplama sezonu açıldı. Zahmetle toplanan ve ‘yeşil altın’ olarak bilinen kırçan otu, hem lezzeti hem de şifalı özellikleriyle sofraları süslüyor.

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Çarşamba’da Kırçan Sezonu Başladı: Yeşil Altın Sofralarda

Samsun’un Çarşamba ilçesinde, Karadeniz Bölgesi’nin şifalı ve lezzetli bitkilerinden kırçan otu toplama sezonu ilkbaharın gelişiyle başladı. Ormanlık alanlarda diken otlarının ucunda doğal olarak yetişen ve halk arasında ‘yeşil altın’ olarak anılan kırçan, Çarşambalı kadınlar tarafından el emeğiyle toplanıyor. Nazmiye Şimşek ve Fatma Şimşek, kırçanı “Toplaması zor ama yemesi kolay” diyerek tanımladı.

Zahmetli bir toplama sürecinden geçen kırçan otu, turşusu ve kavurmasıyla sofralara lezzet katıyor. Pazar tezgâhlarında kilosu 200-250 TL’den satılan bu şifalı bitki, tükürük bezlerini çalıştırıyor, gribal enfeksiyonların iyileşmesine katkı sağlıyor, romatizma ağrılarını hafifletiyor ve iltihap söktürücü, kan temizleyici özellikleriyle vücuttaki toksinlerin atılmasına yardımcı oluyor. Çarşambalılar, kırçanın hem lezzet hem de sağlık açısından vazgeçilmez olduğunu vurguluyor.

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Kaynak: İHA

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