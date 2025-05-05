Van’da Fırtına Okul Çatısını Uçurdu

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı İskele Mahallesi’nde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli fırtına, Yavuz Selim İlkokulu’nun çatısını uçurdu. Olay sırasında okulda öğrenci ya da personel bulunmaması, muhtemel bir facianın önüne geçti.

Yetkililer, uçan çatının çevreye zarar vermemesi için okul bahçesinde güvenlik önlemleri aldı. Rüzgarın etkisini kaybetmesinin ardından çatıda onarım çalışmalarının başlayacağı belirtildi. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Kaynak: İHA