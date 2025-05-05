Uşak’ta Kurban Bayramı Öncesi Canlı Hayvan Taşıma Denetimleri Başladı

Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı talimatları doğrultusunda Kurban Bayramı öncesi canlı hayvan taşıyan araçlarda denetim yaptı. Denetimlerde, hayvan hastalıklarının önlenmesi, yetiştiricilerin mağduriyetlerinin giderilmesi ve sektörün büyümesinin desteklenmesi amaçlandı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Bakanlığımız talimatları çerçevesinde veteriner hekimlerimiz, Kurban Bayramı öncesi hayvan hastalıklarının, yetiştirici mağduriyetlerinin ve sektörün büyüme engellerinin önüne geçmek için karayollarında canlı hayvan taşıyan araçların denetimlerine başladı” ifadelerine yer verildi. Denetimler, İçişleri Bakanlığı’na bağlı kolluk kuvvetleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü iş birliğiyle sürdürülüyor.

Kaynak: İHA