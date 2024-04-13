Çanakkale-İzmir kara yolunda iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı

M.B.K. idaresindeki 17 AFJ 270 plakalı otomobil, Çanakkale-İzmir kara yolunun Gökçebayır köyü kavşağında C.A. idaresindeki 33 TK 625 plakalı otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan sürücü C.A, kaldırıldığı Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Diğer sürücü ile iki araçtaki 5 yolcu ise hafif yaralandı.