Fethiye açıklarından düzensiz göçmen hareketliliği: 49 kişi yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 19 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 göçmen yakalandı.

Fethiye açıklarından düzensiz göçmen hareketliliği: 49 kişi yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Fethiye açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu harekete geçti. Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen bottaki 1'i çocuk 19 düzensiz göçmeni kurtardı.

İlçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta ise 9'u çocuk 30 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaynak: AA

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