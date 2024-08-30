Çanakkale Açıklarında 36’sı Çocuk 96 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 3 ayrı noktada lastik bot içinde 36'sı çocuk, 96 kaçak göçmen yakalandı.

Çanakkale Açıklarında 36’sı Çocuk 96 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 3 ayrı noktada kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84', Sahil Güvenlik Botları ‘TCSG-8' ve ‘KB-20' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot içinde 36'sı çocuk toplam 96 kaçak göçmen yakalandı.

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Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: İHA

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