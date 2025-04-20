Cami Tuvaletindeki Cinayetin Zanlısı Yurt Dışına Kaçarken Yakalandı
Mardin’de bir cami tuvaletinde bıçaklanarak öldürülen İzzettin Cebeci’nin katil zanlısı, jandarman ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla Habur Sınır Kapısı’nda Irak’a kaçmak üzereyken yakalandı.
Cinayet, dün Savur ilçesine bağlı İçören Mahallesi’nde yaşandı. Bir caminin tuvaletinde İzzettin Cebeci’nin cansız bedeni bulundu. Vücudunda çok sayıda bıçak darbesi tespit edilen şahsın cinayete kurban gittiği belirlenince, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Yapılan incelemeler neticesinde cinayetin A.T. (41) tarafından işlendiği belirlendi. Olayın ardından kaçan zanlının peşine düşen ekipler, Mardin ve Şırnak İl Jandarma Komutanlıklarının koordineli operasyonu ile A.T.’yi Habur Sınır Kapısı’nda Irak’a geçmek üzereyken yakaladı.
Kaynak: İHA