Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu! Enjektöre Çekili Likit Esrar Bulundu
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda enjektöre çekili halde likit esrar ve sentetik ecza hap ele geçirildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İlkadım ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik operasyonlar düzenledi.
Bu kapsamda şüphelilerin üst, araç ve ikamet aramalarında,12 adet enjektöre çekilmiş halde toplam 60 ml likit esrar, 28 gram bonzai (sentetik kannabinoid) ve 2 bin 240 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.
Olayla ilgili 6 kişi yakalandı. Soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İHA
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