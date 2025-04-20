Marmaris'te Zincirleme Kaza, Ölü ve Yaralılar Var
Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde yaşandı. Seyir halindeki 4 araç, bilinmeyen nedenle çarpıştı.
1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALI
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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