Marmaris'te Zincirleme Kaza, Ölü ve Yaralılar Var

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

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Marmaris'te Zincirleme Kaza, Ölü ve Yaralılar Var

Kaza, saat 13.00 sıralarında Marmaris ilçesi Taşhan mevkisinde yaşandı. Seyir halindeki 4 araç, bilinmeyen nedenle çarpıştı.

Marmaris'te Zincirleme Kaza, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALI

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 4 kişi ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Marmaris'te Zincirleme Kaza, Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

Kaynak: DHA

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Muğla Marmaris Trafik kazası
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