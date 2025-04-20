Isparta'da 3 Günlük Narkotik Nöbeti! 6 Kişi Tutuklandı

Isparta merkez ve Şarkikaraağaç'ta üç gün devam eden narkotik operasyonlarında uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Uyuşturucu kullanan 32 şahsa adli işlem uygulanırken, ticaretini yapan 6 şahıs da tutuklandı.

Isparta'da 3 Günlük Narkotik Nöbeti! 6 Kişi Tutuklandı

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16-17-18 Nisan 2025 tarihlerinde il merkezi ve Şarkikaraağaç ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde operasyonlar düzenledi.

Bu aramalarda 2 bin 221 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid, 30,25 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 7,35 gram metamfetamin, 27 tablet sentetik ecza ele geçirildi. Operasyonlar sonucunda 32 şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti" suçlamasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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