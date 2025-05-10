Bursa’da İş Merkezinde Yangın: Çatı Katı Alevlere Teslim Oldu

Bursa Osmangazi’de 4 katlı iş merkezinin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince yarım saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bursa’da İş Merkezinde Yangın: Çatı Katı Alevlere Teslim Oldu

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Okçular Çarşısı’nda bulunan 4 katlı bir iş merkezinin çatı katında, 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Kumaşların bulunduğu alanda başlayan ve henüz belirlenemeyen bir nedenle hızla büyüyen yangın, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu tamamen söndürüldü. Polis ekipleri, olay sırasında çevrede güvenlik önlemleri aldı. Yangının maddi hasara yol açtığı belirtilirken, çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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