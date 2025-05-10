Çorum’da Hayvan Pazarları Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Çorum’da şap hastalığı riski nedeniyle il genelindeki tüm hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı. Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Alınan bu tedbir, halk sağlığı ve hayvan varlığımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur” denildi.

Kurban Bayramı öncesi hayvan sağlığını koruma, hastalıkların yayılmasını önleme ve halk sağlığını güvence altına alma çalışmaları kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelindeki hayvancılık işletmelerinde denetimlerini 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını ve resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.

Kaynak: İHA