Çorum’da Hayvan Pazarları Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Çorum’da şap hastalığı riski nedeniyle tüm hayvan pazarları ikinci bir emre kadar kapatıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halk ve hayvan sağlığını korumak için denetimlerini sürdürüyor.

Çorum’da Hayvan Pazarları Şap Hastalığı Nedeniyle Kapatıldı

Çorum’da şap hastalığı riski nedeniyle il genelindeki tüm hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı. Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, hayvan pazarlarının ikinci bir emre kadar tedbir amaçlı kapatıldığı belirtildi. Açıklamada, “Alınan bu tedbir, halk sağlığı ve hayvan varlığımızın korunması açısından büyük önem taşımaktadır. Tüm vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi önemle rica olunur” denildi.

Kurban Bayramı öncesi hayvan sağlığını koruma, hastalıkların yayılmasını önleme ve halk sağlığını güvence altına alma çalışmaları kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelindeki hayvancılık işletmelerinde denetimlerini 7 gün 24 saat esasıyla sürdürüyor. Yetkililer, vatandaşlardan alınan tedbirlere uymalarını ve resmi açıklamaları takip etmelerini istedi.

Gönen’de Şap Hastalığı Nedeniyle 16 Mahalle Karantinaya AlındıGönen’de Şap Hastalığı Nedeniyle 16 Mahalle Karantinaya AlındıYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Çorum
Çanakkale Bilaller Köyü’nde Trafik Kazası: 2 Yaralı Çanakkale Bilaller Köyü’nde Trafik Kazası: 2 Yaralı
Batman’da Uyuşturucuya Büyük Darbe: 18 Tutuklama Batman’da Uyuşturucuya Büyük Darbe: 18 Tutuklama
Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı Uygun Kahvaltı Hangi Yiyeceklerden Oluşur? Beslenme Uzmanları Açıkladı
Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek? Papa Seçimi Nasıl Yapılıyor ve Yeni Papa Kim Olacak? Adaylar Kimler, Seçim Süreci Nasıl İlerleyecek?
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor İslam Memiş 'Çok Sert Vuracak' Diyerek Alarm Verdi: Altında Riskli Günler Başlıyor
İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı İstanbul'da Ev Fiyatlarının En Pahalı Olduğu Mahalleler Belli Oldu: Metrekare Fiyatı Dudak Uçuklattı
Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor Türkiye’de Gizlice Yetiştiriliyor: 6 Yılda Hazır Hale Geliyor, Kilosu 95 Bin TL'ye Satılıyor
Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu Kurban Bayramı İkramiyelerine Zam Geldi! Bayramdan Önce Hesaplara Yatacak Yeni Tutar Belli Oldu
Haziranda Marketteki Bu Ürünlere Zam Geliyor: Fiyatı 2 Kat Artacak, Şimdiden Stok Yapın Haziranda Marketteki Bu Ürünlere Zam Geliyor: Fiyatı 2 Kat Artacak, Şimdiden Stok Yapın