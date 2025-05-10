Bursa’da Otomobil Kaldırıma Çarptı: Sürücü Yaralı

Bursa İnegöl’de otomobil kaldırım ve yön tabelasına çarptı, sürücü Erman S. yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa’da Otomobil Kaldırıma Çarptı: Sürücü Yaralı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, Bursa-Ankara kara yolunda 10 Mayıs 2025 tarihinde saat 13.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. Bursa’dan İnegöl’e seyir halinde olan Erman S. (30) yönetimindeki 34 T 6187 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu alt yol ile ana yolu ayıran kaldırıma ve üzerindeki yön tabelasına çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Erman S., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmezken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Kaynak: DHA

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