Bursa Merkezli 13 İlde Siber Operasyon, 7 Tutuklama

Bursa merkezli olarak 13 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 17 zanlıdan 7'si tutuklandı.

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya aracılığıyla yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan bir şebekeyi tespit etti. Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle bir yıl süren teknik ve fiziki takibin ardından, 4 Şubat'ta Bursa'da başlatılan eş zamanlı operasyona, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Aydın, Denizli, Eskişehir, Mersin, Muğla, Nevşehir, Şanlıurfa ve Tekirdağ illerinde de baskınlar düzenlendi. 32 adrese yapılan operasyon sonucunda 17 kişi gözaltına alındı. Zanlıların üst, ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Bursa'ya getirilen zanlılar, ‘Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

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