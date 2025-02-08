Kardan Kapanan Yol Asker Uğurlaması İçin Açıldı

Malatya'da vatani görevini yapmak için hazırlık yapan Ferhat Sert, kardan kapanan mezra yolunun ekipler tarafından açılması sonrası askere uğurlandı.

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Kentte etkili olan kar yağışı sonrası kapanan mahalle yollarını ulaşıma açmak için ekiplerin çalışması sürüyor.

Yeşilyurt ilçesi Salkonak mezrasında vatani görevini yapmak için hazırlık yapan Ferhat Sert, yolun ulaşıma kapanması ile mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar ile harekete geçen ekipler, yolun açılması için çalışma başlattı.

Kardan Kapanan Yol Asker Uğurlaması İçin Açıldı - Resim : 1

Sabah saatlerinde kapanan Salkonak mezrası yolunun açılması ile Sert, yakınlarının omuzunda 'En büyük asker bizim asker' sloganları ile askere uğurlandı.

Kaynak: DHA

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