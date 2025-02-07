Tüketim Tarihi Geçmiş 23 Kamyon Gıda Ürünü Tespit Edildi
Ağrı'da bir firmaya ait 2 ayrı depoda, son tüketim tarihi geçmiş 23 kamyon dolusu gıda ürünü tespit edildi. Ürünler imha edilirken, firmaya da yaptırım uygulandı.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gıda denetimi gerçekleştirdi.
Denetimlerde, bir firmaya ait 2 ayrı depoda son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edildi.
23 kamyon gıda ürünü imha edilirken, firmaya yaptırım uygulandı.
Kaynak: DHA
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