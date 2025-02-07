Tüketim Tarihi Geçmiş 23 Kamyon Gıda Ürünü Tespit Edildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Doğubayazıt ilçesinde gıda denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde, bir firmaya ait 2 ayrı depoda son tüketim tarihi geçmiş gıda ürünleri tespit edildi.

23 kamyon gıda ürünü imha edilirken, firmaya yaptırım uygulandı.

Kaynak: DHA