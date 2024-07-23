Burdur’da Fırtına! Kırılan Ağaç Aracın Üzerine Devrildi

Burdur'un Bucak ilçesinde akşam saatlerinde fırtına etkili olurken bir ağaç kırılarak park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Burdur’da Fırtına! Kırılan Ağaç Aracın Üzerine Devrildi

Bucak ilçesi Konak Mahallesi'nde saat 17.40 sıralarında sağanak ve fırtınanın şiddetini arttırması nedeniyle yol kenarında bulunan çam ağacı, kırılarak sokak üzerinde park halinde bulunan otomobilin üzerine devrildi.

Burdur’da Fırtına! Kırılan Ağaç Aracın Üzerine Devrildi - Resim : 1Olayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar oluştu.

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Kentin farklı noktalarında çatılardaki teneke saçları da yerinden oynatan fırtına nedeniyle bazı evler zarar gördü.

Kaynak: İHA

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