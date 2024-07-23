Feci Kaza! Refüjü Aşarak 2 Araca Çarptı: 5 Yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Kantar Köprülü Kavşağı’nda bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Polis yolda ulaşımı kontrollü sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA