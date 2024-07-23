Feci Kaza! Refüjü Aşarak 2 Araca Çarptı: 5 Yaralı

Diyarbakır’da refüjü aşan otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen 2 araca çarptı. Meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Feci Kaza! Refüjü Aşarak 2 Araca Çarptı: 5 Yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa yolu Kantar Köprülü Kavşağı’nda bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı yönden gelen iki otomobile çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Feci Kaza! Refüjü Aşarak 2 Araca Çarptı: 5 Yaralı - Resim : 1

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Polis yolda ulaşımı kontrollü sağlarken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Diyarbakır
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