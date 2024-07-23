Samsun'da Kan Donduran Olay: 72 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 72 yaşındaki bir adam, yakınları tarafından evinde asılı halde bulundu.

Samsun'da Kan Donduran Olay: 72 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

Samsun'da bir kişi, yakınları tarafından ipe asılı halde bulundu. Olduğu yerden indirilen şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay, Salıpazarı ilçesine bağlı kırsal Esatçifliği Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer K. (72) yakınları tarafından evinde asılı halde bulundu.

Cafer K. asılı bulunduğu yerden indirilerek, sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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