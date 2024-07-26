Bodrum'da Zabıtadan Karavan ve Çadır Denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde zabıta ekipleri tarafından karavan ve çadırlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimde Kabakum mevkiinde bulunan karavanların kaldırılması sağlanırken, sahibine ulaşılamayan bir karavan çekici yardımıyla kaldırıldı.

Bodrum'da Zabıtadan Karavan ve Çadır Denetimi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, karavan ve çadırlara yönelik denetim yapıldı.

Bodrum Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Bodrum'da kamp ve karavan alt yapısı bulunmayan alanlar ile halk plajlarına gelişigüzel çadır kuran, karavan park ederek çevre, görüntü ve gürültü kirliliğine neden olanlara yönelik Bodrum ve Büyükşehir belediyeleri zabıta ekipleri ve Bodrum Kaymakamlığı Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri denetim yaptı.

Müskebi Mahallesi Kabakum mevkiindeki denetimlerde, bölgede bulunan karavanların sahipleri tarafından bulundukları alandan kaldırılması sağlanırken sahibine ulaşılamayan bir karavan ise çekici ile bölgeden kaldırıldı.

Deniz kıyısındaki ören yerleri başta olmak üzere plajlar, sahiller ve diğer alanlara çadır kuran vatandaşlar, zabıta ekipleri tarafından uyarılırken çadırların da alandan kaldırılması sağlanıyor. Sahibi bulunamayan çadırlar ise gerekli inceleme ve tutanak işlemlerinin ardından ekiplerce kaldırılmaya başlandı.

Zabıta ekipleri konuya ilişkin denetimlerini sürdürecek.

Kaynak: AA

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