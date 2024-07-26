Kapkaççı Yakayı Ele Verdi! 8 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunuyormuş

Ankara'da yolda yürüyen kadının cep telefonun kapkaç yöntemiyle çaaln şüpheli, emniyetin kapsamlı çalışması sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, 8 suçtan aramasının olduğu ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Kapkaççı Yakayı Ele Verdi! 8 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunuyormuş

Başkentte yolda yürüyen kadının cep telefonu ve cüzdanını çalan şüpheli, emniyet görevlilerinin 217 çevre ve güvenlik kamera görüntüsünü incelediği kapsamlı çalışma sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 9 Temmuz günü sabah saatlerinde Etimesgut Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki evine doğru yürüyen H.A'nın elinde bulunan cep telefonu ve cüzdanını, arkasından gelen tanımadığı bir kişi zorla çekerek aldı. Eşyalarını vermemek için direnen kadın, bu esnada yere düşerek yaralandı.

Kapkaç olayıyla ilgili çalışma başlatan Etimesgut Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayın gerçekleştiği gün ve sonraki 17 gün boyunca toplam 217 çevre ve güvenlik kamera görüntüsünü inceleyerek şüphelinin H.B. olduğunu belirledi.

Şüpheli H.B, bugün saat 14.00 sıralarında Sincan ilçesinde bulunduğu adrese yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.

H.B'nin üst aramasında, gasbettiği H.A'ya ait EGO kartı ele geçirildi. Başkasına ait kimlik kullandığı belirlenen şüphelinin hırsızlık başta olmak üzere çok sayıda suçtan kaydının, 8 suçtan aranmasının olduğu ayrıca 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu tespit edildi.

Şüphelinin gerekli adli işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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