Bingöl'de 1 Tabanca ve 15 Fişek Ele Geçirildi

Bingöl'de gerçekleştirilen polis operasyonunda, 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.

Bingöl'de 1 Tabanca ve 15 Fişek Ele Geçirildi

Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde güvenlik ve asayiş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan son çalışmalarda, şüpheli bir kişinin üzerinde 1 tabanca ve 15 fişek bulundu. Operasyonda, suç unsuru taşıyan materyallere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında da adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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