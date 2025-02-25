Bingöl'de 1 Tabanca ve 15 Fişek Ele Geçirildi
Bingöl'de gerçekleştirilen polis operasyonunda, 1 adet tabanca ve 15 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli süreç başlatıldı.
Bingöl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri, kent genelinde güvenlik ve asayiş çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan son çalışmalarda, şüpheli bir kişinin üzerinde 1 tabanca ve 15 fişek bulundu. Operasyonda, suç unsuru taşıyan materyallere el konulurken, şüpheli şahıs hakkında da adli işlemler başlatıldığı öğrenildi.
Kaynak: İHA