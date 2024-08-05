Bilecik'te İki Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 1 Kişi Öldü, 2 Kişi Yaralandı

Bilecik’te seyir halindeki 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Bilecik-Bozüyük kara yolunda seyir halindeki Oktay Kaptan idaresindeki 45 N 2485 plakalı otomobil, Soğuksu mevkisinde şerit ihlali yaparak karşı yönden gelen Ahmet Feyzi Duman idaresindeki 06 CNY 372 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada 2485 plakalı otomobil sürücü Oktay Kaptan ağır yaralanırken, araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Feyzi D. ve Mükerrem D. yaralandı. Yaralıları olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı Oktay Kaptan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatırken, kaza yapan araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Kaynak: İHA