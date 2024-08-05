Elazığ'da Trafik Kazası: 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Elazığ’da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkeze bağlı Örençay Köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A.Y. idaresindeki 23 HF 500 plakalı otomobil ile İ.G. idaresindeki 23 ACA 467 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada 6 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: İHA