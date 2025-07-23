Bilecik’te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 4 Gözaltı
Bilecik Bahçelievler Mahallesi’nde sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde, 22 Temmuz 2025 gecesi bir kıraathanenin önünde iki grup arasında sosyal medya yorumları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Atakan Gardi kalbinden ve ciğerinden bıçaklanarak ağır yaralanırken, Fatih K. ve Samet Y. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak Atakan Gardi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili H.K., A.K., A.K. ve İ.K. adlı 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA