Bilecik’te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 4 Gözaltı

Bilecik Bahçelievler Mahallesi’nde sosyal medya tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü. 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bilecik’te Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 2 Yaralı, 4 Gözaltı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Bilecik Merkez Bahçelievler Mahallesi’nde, 22 Temmuz 2025 gecesi bir kıraathanenin önünde iki grup arasında sosyal medya yorumları nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Atakan Gardi kalbinden ve ciğerinden bıçaklanarak ağır yaralanırken, Fatih K. ve Samet Y. de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak Atakan Gardi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili H.K., A.K., A.K. ve İ.K. adlı 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Necip Hablemitoğlu Suikastı Davasında Mütalaa AçıklandıNecip Hablemitoğlu Suikastı Davasında Mütalaa AçıklandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Bilecik Cinayet
20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek 20 Temmuz 2025 Burç Yorumu: 12 Burç İçin Dinlenme, Denge ve Duygusallık Fırtına Gibi Esecek
Çorlu’da Motosikletten Otomobile Ateş Açan Saldırgan Tutuklandı Çorlu’da Motosikletten Otomobile Ateş Açan Saldırgan Tutuklandı
Hatay'da Motosiklet Uçuruma Yuvarlandı! Sürücü Hayatını Kaybetti Hatay'da Motosiklet Uçuruma Yuvarlandı! Sürücü Hayatını Kaybetti
Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı Su Isıtıcısında Suyu Yeniden Kaynatmak Zararlı mı? Bilim İnsanları Gerçeği Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi! Evlerini Satıp Kaçmaya Çalışıyorlar Orman Yangınları Piyasaları Hareketlendirdi
Bakanlık Harekete Geçti! Alışverişte Yeni Dönem: 10 Gün Kuralı Geliyor Alışverişte 10 Gün Kuralı Geliyor
Mourinho'dan Yeni Salvolar: 'İşler Kökten Değişti' Mourinho'dan Yeni Salvolar
Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler Sıcak Havaya Bir de Nem Ekleniyor! İstanbul İçin Kritik Saatler
AFAD Duyurdu: Komşuda Deprem Paniği Komşuda Deprem Paniği