Çorlu’da Motosikletten Otomobile Ateş Açan Saldırgan Tutuklandı

Tekirdağ Çorlu’da motosikletten otomobile ateş açan 18 yaşındaki H.G., Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak tutuklandı. Olayın, şüphelinin daha önce kavga ettiği H.C.’ye yönelik olduğu belirlendi.

Çorlu’da Motosikletten Otomobile Ateş Açan Saldırgan Tutuklandı
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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi’nde, 22 Temmuz 2025 günü saat 14:00 civarında hareketli anlar yaşandı. H.C.’nin (21) kullandığı otomobile, kendisini takip eden bir motosikletten ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, otomobile isabet eden bir mermi maddi hasara yol açtı. İhbar üzerine harekete geçen Çorlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüpheliyi tespit etti.

Yapılan araştırmada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin 18 yaşındaki H.G. olduğu belirlendi. Şüphelinin, H.C. ile yakın zamanda bir kavga yaşadığı ve olayın bu nedenle gerçekleştiği değerlendirildi. Asayiş ekiplerinin titiz çalışması sonucu, H.G. olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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Tekirdağ
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