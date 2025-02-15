Batman’da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı

Batman-Diyarbakır kara yolu Diktepe Köyü mevkinde, otomobil şarampole devrildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Batman’da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Batman- Diyarbakır kara yolu, Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. N.S.’nin (37) kontrolünü yitirdiği 33 NS 155 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, sürücü N.S. adlı erkek ile yanındaki eşi A.A. (33) ve oğulları Ö.A.A. (6) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri yönlendirildi.

Batman’da Otomobil Şarampole Devrildi, 3 Yaralı - Resim : 1

Yaralılar, sıkıştıkları yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı

Kaynak: DHA

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