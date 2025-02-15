Yunanistan'a Kaçmaya Çalışan PKK Şüphelisi Tutuklandı
Edirne'den Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı. Şahıs, adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.
Dün Edirne merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonda Yunanistan'a kaçmaya çalışan S.D. isimli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan S.D.'nin 'Silahlı terör örgütü PKK'ya üye olmak' suçundan arandığı belirlendi.
Jandarma ekiplerine teslim edilen S.D., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: DHA
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