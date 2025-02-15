3 İlde Suç Örgütüne Operasyon, 10 Kişi Tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç örgütü kurdukları tespit edilen 17 şüpheliyi yakalamak için operasyon düzenledi. Manisa, İzmir ve İstanbul’da belirlenen 18 adrese eş zamanlı baskın yapılarak şüpheliler gözaltına alındı.

3 İlde Suç Örgütüne Operasyon, 10 Kişi Tutuklandı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, yağma, tefecilik, silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, uyuşturucu ticareti ve tehdit gibi suçlara karıştığı belirlenen, liderliğini A.T. ve M.I.’nın yaptığı suç örgütü çökertildi. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 2 pos cihazı ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkarılanlardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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