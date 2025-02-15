3 İlde Suç Örgütüne Operasyon, 10 Kişi Tutuklandı

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, yağma, tefecilik, silahla yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, 6136 sayılı Kanuna muhalefet, uyuşturucu ticareti ve tehdit gibi suçlara karıştığı belirlenen, liderliğini A.T. ve M.I.’nın yaptığı suç örgütü çökertildi. Yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 10 fişek, 2 pos cihazı ve çok sayıda senet ele geçirildi.

Gözaltına alınan 17 şüpheli adliyeye sevk edilirken, mahkemeye çıkarılanlardan 10’u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA