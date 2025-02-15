Tunceli'de Silahlı Kavga, 2 Tutuklama

Olay, 13 Şubat’ta Tar Deresi mevkisinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Çatışma sırasında A.Ç.G. ve H.A. bacaklarından, C.A. ise elinden vurularak yaralandı. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavgaya karıştıkları belirlenen sekiz kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç.G. ve S.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA