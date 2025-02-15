Yol Kenarındaki Adama Çarptı, Ölümüne Neden Olduktan Sonra Kaçtı
Konya’nın Ereğli ilçesinde yol kenarında yürüyen 60 yaşındaki Ali Yalçınkaya, kimliği ve plakası henüz tespit edilemeyen bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.
Olay, dün saat 20.00 civarında Şehit Tuğrul Köseoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Yol kenarında yürüyen Yalçınkaya'ya hızla gelen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan talihsiz adam ağır yaralandı.
Olayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yalçınkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kaçan sürücüyü yakalamak için geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Kaynak: DHA