Fabrikada Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi! 1 kişi Tutuklandı

Batman'da bir briket fabrikasında arama yapan polis ekipleri, uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fabrikada Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi! 1 kişi Tutuklandı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan Operasyonu" kapsamında bir briket fabrikasına baskın düzenledi. Operasyonda, 1 kilogram esrar, 96 gram skunk, 1 adet AK-47 otomatik silah, silaha ait 2 adet şarjör, 13 adet fişek, 1 adet av tüfeği, tüfeğe ait 15 adet kurşun ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Fabrikada Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi! 1 kişi Tutuklandı - Resim : 1

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Kaynak: İHA

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