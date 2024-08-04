Fabrikada Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi! 1 kişi Tutuklandı

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Şehit Polis Memuru Ahmet Şahan Operasyonu" kapsamında bir briket fabrikasına baskın düzenledi. Operasyonda, 1 kilogram esrar, 96 gram skunk, 1 adet AK-47 otomatik silah, silaha ait 2 adet şarjör, 13 adet fişek, 1 adet av tüfeği, tüfeğe ait 15 adet kurşun ve bir adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan bir kişinin çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: İHA