Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesinde motosiklet ve otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü ve motosikletteki yolcu yaralandı.

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Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Motosikletteki 2 Kişi Yaralandı

Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Kaşyukarı Mahallesi Gazipaşa Caddesi'nde seyir halinde olan Emre Can E. (18) idaresindeki motosiklet, Fransa plakalı Furkan Ö. (18) idaresindeki Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan Süleyman E. (22) sürüklenerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Trafik kazası Isparta
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