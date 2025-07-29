Bartın’da Devrilen Ağaç 4 Araca Zarar Verdi

Bartın’da çürüyen bir kavak ağacı, belediye sosyal tesislerinin otoparkında park halindeki 4 aracın üzerine devrildi. Araçlarda maddi hasar oluşurken, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

Bartın’da Devrilen Ağaç 4 Araca Zarar Verdi
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Bartın Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin otoparkında bulunan bir kavak ağacı, kökü çürüdüğü için park halindeki araçların üzerine devrildi. Olayda 4 araçta maddi hasar meydana gelirken, şans eseri araçlarda kimsenin bulunmaması nedeniyle can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.Olay, 29 Temmuz 2025 Salı günü saat 13:14 civarında meydana geldi. İhbar üzerine adrese ulaşan trafik ekipleri, plakalar üzerinden araç sahiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen araç sahipleri, ağacın altında ezilen araçlarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Bartın Belediyesi ekipleri, devrilen ağacı keserek araçları otoparktan çıkardı.Yetkililer, ağacın çürüyen kökleri nedeniyle devrildiğini belirtirken, otoparktaki diğer ağaçların durumunun inceleneceğini ve benzer olayların önlenmesi için gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti. Araç sahiplerinin hasar tespit çalışmaları için sigorta şirketleriyle iletişime geçtiği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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