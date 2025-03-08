Bandırma’da Kadın Polisler KADES Bilgilendirmesi Yaptı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Cumhuriyet Meydanı’nda Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) hakkında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Stantta vatandaşlarla birebir görüşen polis ekipleri, KADES’in kullanımını ve önemini anlattı. Etkinlik kapsamında kadınlara broşür dağıtılırken, polis ekipleri KADES’in kadınlar için hayati önem taşıdığını vurguladı. Yetkililer, kadınların bu uygulamayı telefonlarına indirerek, herhangi bir tehlike anında tek bir dokunuşla polise ulaşabileceğini belirtti.

Kaynak: İHA