Düzce’de Şehit ve Gazi Ailelerine 8 Mart’ta Anlamlı Ziyaret

Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi Pınar Aslan, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde şehit ve gazi anneleri ile eşlerini unutmayarak onlarla bir araya geldi.

Düzce’de Şehit ve Gazi Ailelerine 8 Mart’ta Anlamlı Ziyaret

Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce’de de çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine yönelik anlamlı bir buluşmayla taçlandırıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi’ni ziyaret ederek, kahramanlarımızın emanetleriyle bir araya geldi. Programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitlerimiz ve gazilerimiz için dualar edildi.

Kaynak: İHA

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