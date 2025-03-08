Düzce’de Şehit ve Gazi Ailelerine 8 Mart’ta Anlamlı Ziyaret

Türkiye genelinde olduğu gibi Düzce’de de çeşitli etkinliklerle kutlanan 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, şehitlerimizin ve gazilerimizin ailelerine yönelik anlamlı bir buluşmayla taçlandırıldı. Düzce Valisi Selçuk Aslan ve eşi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Düzce Şubesi’ni ziyaret ederek, kahramanlarımızın emanetleriyle bir araya geldi. Programda, Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak şehitlerimiz ve gazilerimiz için dualar edildi.

Kaynak: İHA