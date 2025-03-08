Soma’da Liseliler Geleceğe Nefes Oldu

Soma Linyit Anadolu Lisesi öğrencileri, doğaya olan duyarlılıklarını göstermek ve çevre bilincini artırmak amacıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Öğrenciler, düzenlenen etkinlik kapsamında fidan dikerek hem çevreye katkı sağladı hem de geleceğe yeşil bir miras bırakmanın ilk adımını attı.

Okul Müdürü Ömer Akbulut, etkinlikte yaptığı konuşmada, doğanın korunmasına yönelik atılan her adımın büyük önem taşıdığını belirterek, “Bir fidan dikmek, sadece bugünü değil, yarınlarımızı da yeşertmektir. Gençlerimize çevre bilincini aşılamak ve doğaya karşı sorumluluklarını hatırlatmak, en değerli yatırımlardan biridir. Bu etkinlik, onların doğayla güçlü bir bağ kurmalarına ve çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlıyor.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA