Balıkesir’de Gençler Ormanı Temizledi

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Kabakdere mevkiindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinliğe, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Gençlik Merkezleri, yurt öğrencileri, gençlik liderleri, gönüllü gençler, Yeşilay, Kızılay ve Tema Vakfı geniş bir katılım gösterdi.

Etkinlik, ormanlarda yangın riski oluşturan atık ve yanıcı maddelerin temizlenmesiyle, ormanların daha temiz bir şekilde geleceğe bırakılması mesajıyla gerçekleştirildi. Katılımcılar, topladıkları atıklarla doğanın güzelliklerini yeniden canlandırarak çevreye karşı duyulan sorumluluğu, doğanın korunmasının yanı sıra gelecek nesillerin temiz ve sağlıklı bir çevrede yaşamasına katkıda bulunmasının önemini vurguladılar.

Etkinliğe katılanlara teşekkürlerini ileten İl Müdürü Adem Özalp, ormanlarımızın korunmasına yönelik bu tür organizasyonların toplumda çevre bilincini artırdığını vurgulayarak, “Doğayı korumak hepimizin ortak sorumluluğudur. Her bireyin üzerine düşeni yapması ve çevresini koruma konusunda aktif bir rol alması büyük önem taşıyor. Bu organizasyonlar, doğa sevgisinin yaygınlaşması ve çevre koruma konusunda toplumsal bir seferberlik oluşturulması adına önemli bir adım oluşturuyor. Gençlerimizle ve vatandaşlarımızla birlikte Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen projelerle her yıl fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Ancak ihmaller nedeniyle orman yangınları doğamıza ciddi zarar vermektedir. Bu nedenle, fidanlarımızın yanı sıra mevcut doğanın korunması için de bilinçli adımlar atılmalıdır. Bu anlamda, çevreye duyarlılık gösterirken sadece ağaç dikmekle kalmamalı, aynı zamanda mevcut ormanlarımızı koruma sorumluluğunu da üstlenmeliyiz. Doğanın sürdürülebilirliği için el birliğiyle çalışarak, gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir dünya bırakmak hepimizin görevidir” şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA