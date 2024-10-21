Canik’te “Kudüs Bize Ne Söyler” Konferansı Yapıldı

Samsun’un Canik ilçesinde "Kudüs Bize Ne Söyler?" başlıklı konferans düzenlenecek.

Canik’te “Kudüs Bize Ne Söyler” Konferansı Yapıldı

Canik Belediyesi ve Samsun Milli İrade Platformu (SAMİR) iş birliğiyle ilçede düzenlenecek olan ‘Kudüs Bize Ne Söyler?’ adlı konferans programında, vatandaşlarla bir araya gelecek olan Umre ve Kudüs Rehberi Ahmet Kürşat Batur, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü soykırım ve Kudüs’ün İslam dünyası için olan önemi hakkında vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunacak. ‘Kudüs Bize Ne Söyler?’ adlı konferans programı, 23 Ekim Çarşamba günü saat 20.00’de Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek.
Canik’te gerçekleşecek olan programda Umre ve Kudüs Rehberi Ahmet Kürşat Batur, İsrail’in Filistin’de sürdürdüğü Siyonizm temelli soykırım ve İsrail’in Filistinlilere yönelik baskı politikası ile bölgedeki son gelişmeler hakkında bilgiler aktaracak. Gazze’deki insani yardım kriziyle ilgili de bilgilendirmelerde bulunacak olan Batur, Kudüs’te tanık olduğu olaylar başta olmak üzere İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında şahit olduğu olayları vatandaşlarla paylaşacak.

Kaynak: İHA

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