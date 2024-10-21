Rize’de Heyelan, Ölümden Döndüler!

Rize’nin Çayeli ilçesinde heyelan meydana geldi. Heyelanda 2’şer katlı 2 bina yıkılırken; binaların daha önce boşaltılmış olması olası bir faciayı önledi.

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Rize’nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesinin Derecik köyünde bugün sabah saatlerinde yaşanan heyelan sonrası bölge havadan görüntülendi.

Rize’de Heyelan, Ölümden Döndüler! - Resim : 1

Rize’de 1 haftadır etkili olan yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize’nin Çayeli ilçesine bağlı Büyükköy Beldesi Derecik Köyü’nde heyelan meydana geldi.

İKİ KATLI İKİ BİNA YIKILDI

Bölgede 15 Temmuz 2021 tarihinde yaşanan afette boşaltılan 2’şer katlı 2 boş bina yıkılırken, dere yatağına akan toprak nedeniyle derenin ağzı kapandı ve bir gölet oluştu.

Rize’de Heyelan, Ölümden Döndüler! - Resim : 2

Heyelanlı alan havadan görüntülendi.

Rize’de Heyelan, Ölümden Döndüler! - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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