Ocak Ayı Gelmeden Budamanız Gereken Bitki ve Çiçekler

SARMAŞIKLAR

Sarmaşıklar ve tırmanıcı bitkiler, düzenli budama ile kontrol altında tutulmalıdır. Özellikle hanımeli ve yasemin gibi bitkilerde fazla uzayan dalları kısaltarak bitkinin daha kompakt bir görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.

ÇALI TÜRLERİ

Leylak, kartopu ve ateş dikeni gibi çalı türleri de kış öncesinde budanabilir. Bu bitkilerde eski çiçek saplarını ve zayıf dalları temizlemek, bitkinin sağlıklı kalmasına yardımcı olur.