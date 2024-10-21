Yer: Tokat... 'Titanik' Yıllar Sonra Gün Yüzüne Çıktı

Tokat’ın Almus Barajı’nda yıllar önce batan ve ‘Tokat’ın titanik’i olarak adlandırılan gemi, kuraklıkla birlikte tamamen gün yüzüne çıktı.

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Yetersiz yağışlar ve yanlış sulama yöntemleri, Tokat'taki birçok baraj ve gölde su seviyesinin kritik seviyelere düşmesine neden oldu.

Yer: Tokat... 'Titanik' Yıllar Sonra Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 1

Tokat'ın Almus ilçesinde yer alan Almus Barajı da, kuraklıktan nasibini aldı. Su seviyesinde büyük bir düşüş yaşanan barajda geçtiğimiz yıllarda fırtına nedeniyle batan ve "Tokat'ın Titanik'i" olarak anılan gemi yeniden gün yüzüne çıktı.

Yer: Tokat... 'Titanik' Yıllar Sonra Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 2

Almus Barajı'na kafa dinleyeme gelenler tamamen gün yüzüne çıkan Titanik'le fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştirmeyi ihmal etmedi.

“GÖLÜN İÇERİSİNDE BULUNUYORUZ”

Barajı ziyaret eden Mehmet Eren Yaşaran, "Haritada gölün içinde olmamıza rağmen suların çok çekildiği bariz bir şekilde görünüyor" dedi.

Yer: Tokat... 'Titanik' Yıllar Sonra Gün Yüzüne Çıktı - Resim : 3

Kaynak: İHA

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