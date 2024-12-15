42 Yıllık Çaycı Herkesten Sakladığı Sırrını Açıkladı! İşte Tavşan Kanı Çay Demleme Tüyosu

Çay, Türkiye'de hemen herkesin günlük yaşamında önemli yer tutan sıcak içeceklerden birdir. Özellikle tavşan kanı olarak bilinen o mükemmel, kıvamlı çayı demlemek ise birçok kişi için bir sanat olabilir. Genellikle Karadeniz Bölgesi'nde, özellikle Rize ve Trabzon'un doğusunda yetişen çay sadece bir içecek olmanın ötesinde kültürün ve geleneklerin bir yansımasıdır. Çayın lezzetini tam anlamıyla yakalamak ve tavşan kanı gibi rengini ortaya çıkarmak ayrı bir emek isteyebiliyor. 35 yıllık ev hanımı mükemmel çay demlemenin sırrını paylaştı.