Aydın'da Korku Dolu Anlar! Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil kafeye daldı. Kazada yaralanan 4 kişiden Fikriye Becerikli, kaldırıldığı hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden otomobil sürücüsü İbrahim İ.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Son Güncelleme:

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İ.İ. (84) idaresindeki otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Otomobil, süratle müşterilere de çarparak kafeye daldı. Kazada kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Yakup Yurtseven (23) ve Cesim Sacak (58) ile otomobil şoförü İbrahim İ. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin unlu mamuller üreten bir kafeye girmesi sonucu yaralanan 4 kişiden Fikriye Becerikli, kaldırıldığı hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden otomobil sürücüsü İbrahim İ.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin büyük bir süratle geriye doğru hareket edip cadde üzerine çıkarak kafeye daldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Aydın
Son Güncelleme:
Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu Aç Karna Zeytinyağı Tüketilirse Ne Olur? Bunu Çok Az Kişi Biliyordu
Antalya'da Kar Sürprizi Antalya'da Kar Sürprizi
Hurma Yemeden Önce 2 Kez Değil 22 Kez Düşünün Hurma Yemeden Önce 2 Kez Değil 22 Kez Düşünün
Görenler Şaştı Kaldı! 60 Metre Yükseklikteki Vincin Üstünde Namaz Kıldı Görenler Şaştı Kaldı! 60 Metre Yükseklikteki Vincin Üstünde Namaz Kıldı