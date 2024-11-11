Aydın'da Korku Dolu Anlar! Kontrolden Çıkan Otomobil Kafeye Daldı: Ölü ve Yaralılar Var

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İ.İ. (84) idaresindeki otomobil, sürücüsünün geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıktı. Otomobil, süratle müşterilere de çarparak kafeye daldı. Kazada kafede bulunan Fikriye Becerikli (85), Yakup Yurtseven (23) ve Cesim Sacak (58) ile otomobil şoförü İbrahim İ. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

YARALILARDAN 1'İ HAYATINI KAYBETTİ

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin unlu mamuller üreten bir kafeye girmesi sonucu yaralanan 4 kişiden Fikriye Becerikli, kaldırıldığı hastanede akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Tedavisi devam eden otomobil sürücüsü İbrahim İ.'nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Kaza çevre iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin büyük bir süratle geriye doğru hareket edip cadde üzerine çıkarak kafeye daldığı anlar yer aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA