Antalya'da Kar Sürprizi

Antalya'nın Kaş ilçesinde, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Gömbe Mahallesi'nde bulunan 3.024 metre yüksekliğindeki Akdağ, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının ardından beyaza büründü.

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Antalya'da Kar Sürprizi

Antalya'nın Kaş ilçesindeki Gömbe Mahallesi'ndeki 3 bin 24 metre yüksekliğinde Akdağ'ın zirvesi kar yağışı sonrası beyaza büründü. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı gece boyunca sürdü.

Sabah, Akdağ'ın beyaza bürünen görüntüsüyle karşılaşan mahalle sakinleri, güzel görüntüyü cep telefonları ile kaydetti.

Kaynak: AA

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