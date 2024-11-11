Görenler Şaştı Kaldı! 60 Metre Yükseklikteki Vincin Üstünde Namaz Kıldı

Elazığ'da Abdullahpaşa Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan kentsel dönüşüm rezerv alanında yapımı devam eden konut inşaatında çalışan vinç operatörü, ezan okununca harekete geçti.

VİNCİN ÜZERİNDE NAMAZ KILDI

Ezan sonrasında hazırlığını yapan ve çalıştığı vincin kabininden çıkan operatör, yerden yaklaşık 60 metre yükseklikteki denge bölümünde namaz kıldı. Operatör daha sonra çalışmasına devam etti.

O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA