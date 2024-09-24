Aydın Söke'de Pamuk Hasat Makineleri İncelendi

Aydın’ın Söke ilçesinde pamuk üreticileri sezon hareketliliği yaşarken, sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pamuk hasat esnasında makinelerin kontrollerini gerçekleştirdi.



Aydın tarımının tansiyonunu belirleyen pamukta sezon hareketliliği devam ederken, beyaz altın üreticileri de ürünlerine gözü gibi bakmaya devam ediyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde hastalıklara karşı pamuk kontrolleri de aralıksız devam ederken, Söke ilçesinde de saha kontrolör ekipleri pamuk hasadına katılarak kontroller gerçekleştirdi. Üreticilerin daha iyi verim alabilmesi ve pamuğun hastalıklara karşı korunması hedefiyle gerçekleştirilen kontrollerde hasat makineleri denetlendi. Pamuk hasadında kalitenin korunması ve hasada bağlı kayıpların önlenmesi amacıyla pamuk alanlarında yapılan kontrollerin ardından makine sahipleri ve üreticiler de konu hakkında bilgilendirildi. Denetimlerin sezon boyunca devam edeceği öğrenildi.

Kaynak: AA