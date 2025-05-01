Arsuz’da Apartman Dairesinde Yangın

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 3 katlı bir binanın 2. katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan söndürüldü.

Arsuz’da Apartman Dairesinde Yangın

Hatay’ın Arsuz ilçesi Gökmeydan Mahallesi’nde, 3 katlı bir binanın 2. katında yangın çıktı. Dairede hızla yayılan alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale etti.

Yoğun çaba sonucu alevler, diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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